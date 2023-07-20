***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.07.2023 09:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 20.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.209,417687 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173637
BIST
'
11:046.594
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 22,48
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.653
11:0426,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1462
|Açılış
|: 27,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
11:0430,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2598
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
11:041.713,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 11,45
|Açılış
|: 1.713,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler11:02
|SDTTR
|164,00
|165.888.323
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|27.838.926
|% 9,98
|
|EDIP
|18,97
|19.371.346
|% 9,97
|
|PAPIL
|21,32
|71.861.458
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,61
|22.298.021
|% 9,95
|
|FORTE
|71,45
|9.001.200
|% -9,96
|
|TBORG
|32,00
|800.000
|% -7,94
|
|AYCES
|197,00
|8.837.352
|% -5,29
|
|OSTIM
|7,34
|28.329.669
|% -4,30
|
|LKMNH
|24,18
|3.803.322
|% -4,28
|
|THYAO
|224,30
|3.222.274.016
|% 0,31
|
|ASTOR
|83,90
|1.460.808.403
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,57
|1.437.837.959
|% 2,76
|
|ASELS
|73,00
|1.401.046.341
|% 1,96
|
|EUPWR
|163,00
|1.356.446.763
|% 5,98
|
|EKGYO
|8,57
|1.437.837.959
|% 2,76
|
|ODAS
|9,17
|795.382.368
|% 2,92
|
|IHYAY
|1,14
|71.111.211
|% -0,87
|
|AVOD
|3,98
|186.682.649
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,14
|517.440.150
|% -0,61
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9265
|26,9320
|% 0,55
|
|Euro
|30,2317
|30,2699
|% 0,87
|
|Sterlin
|34,6627
|34,8365
|% 0,32
|
|Frank
|31,2405
|31,4287
|% 0,52
|
|Riyal
|7,1571
|7,1930
|% 0,48
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.713
|1.713
|10,81
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|-59,00
|
|Tam
|11.203
|11.358
|-18,00
|
|Yarım
|5.601
|5.705
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.853
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,78
|21,81
|0,15
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|-0,04
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, SASA, KOZAA
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, EKGYO
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 91 artarak (% 0.24 ) 5, 903
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, RODRG, ANELE, PAPIL, OYAYO, BAYRK, MEPET, EDIP
-
11:16
GRNYO, EUPWR, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında