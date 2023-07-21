***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.07.2023 13:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.209,318900 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174129
BIST
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13:336.711
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 28,56
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
13:3326,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1916
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
13:3329,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1246
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
13:331.700,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.700,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler13:33
|SDTTR
|180,40
|608.364.508
|% 10,00
|
|ONCSM
|126,60
|369.289.563
|% 9,61
|
|ASTOR
|97,95
|5.858.517.153
|% 9,20
|
|INGRM
|813,10
|65.888.097
|% 9,02
|
|KOPOL
|62,85
|338.705.341
|% 8,08
|
|EUYO
|14,77
|966.593
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|102.337.803
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|13.783.513
|% -9,94
|
|ATSYH
|55,70
|2.773.470
|% -7,09
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|ASTOR
|97,80
|5.885.560.001
|% 9,03
|
|THYAO
|224,10
|3.496.889.750
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,25
|2.711.300.906
|% 1,37
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|EUPWR
|181,60
|1.863.138.261
|% 7,39
|
|ZOREN
|3,92
|1.065.079.840
|% 5,66
|
|ODAS
|10,26
|1.562.163.978
|% 4,69
|
|SKBNK
|2,92
|434.773.560
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,41
|970.390.941
|% -1,18
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9321
|26,9386
|% 0,72
|
|Euro
|29,9625
|29,9741
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5254
|34,6985
|% 0,57
|
|Frank
|30,9625
|31,1491
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,69
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-104,00
|
|Tam
|11.127
|11.248
|-61,00
|
|Yarım
|5.564
|5.650
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,94
|