***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.07.2023 10:57
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 24.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.209,022579 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174475
BIST
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14:446.758
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 70,30
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.808
14:4426,9523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0158
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
14:4429,9432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0180
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8358
14:441.704,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.704,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler14:44
|CWENE
|278,30
|664.482.810
|% 10,00
|
|ASTOR
|106,70
|1.828.376.922
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|17.338.380
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|14.042.427
|% 10,00
|
|HUNER
|11,35
|173.549.507
|% 9,98
|
|BURCE
|191,40
|329.365.474
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|7.696.662
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|1.748.219
|% -9,95
|
|EUKYO
|8,20
|1.870.140
|% -9,89
|
|VANGD
|11,60
|4.998.780
|% -9,45
|
|THYAO
|225,40
|6.193.522.835
|% 0,81
|
|TUPRS
|93,30
|3.880.359.121
|% 2,08
|
|SASA
|62,30
|3.140.321.204
|% 2,30
|
|CANTE
|19,57
|2.851.302.564
|% -5,46
|
|ASELS
|71,85
|2.623.657.493
|% -0,48
|
|ZOREN
|4,31
|1.449.213.675
|% 8,02
|
|EKGYO
|8,30
|1.591.215.887
|% 0,24
|
|ODAS
|10,70
|1.847.574.589
|% 3,38
|
|SKBNK
|2,98
|453.098.578
|% -0,67
|
|AKFGY
|5,21
|780.756.502
|% 0,58
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9467
|26,9523
|% -0,06
|
|Euro
|29,9140
|29,9432
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,5471
|34,7204
|% -0,04
|
|Frank
|31,0729
|31,2601
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1644
|7,2004
|% -0,05
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|2,85
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.515
|-65,00
|
|Tam
|11.079
|11.186
|-123,00
|
|Yarım
|5.539
|5.619
|-61,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.809
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,34
|21,37
|0,01
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|0,35
|
Seans Raporu
14:44
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-
14:59KIMMR
Yüzde 4.23 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 785, 675 adet işlem
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14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 55 artarak (% 0.71 ) 7, 318
-
14:58XU100
Endeks 6, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 80, 053.00 milyon TL de
-
14:58BRSAN
Yüzde 4.99 oranında artışla 282.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 357, 088 adet işlem
-
14:57ASUZU
Yüzde 4.37 oranında artışla 229.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 530 adet işlem