***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2023 10:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 2.199,857838 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175711
BIST
'
11:276.830
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 86,45
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2726,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0524
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2730,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1888
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0423
En Düşük
29,7097
11:271.714,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.714,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:25
|CVKMD
|255,20
|225.789.154
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|296.067.448
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|39.007.426
|% 9,99
|
|GARFA
|44,98
|12.864.820
|% 9,98
|
|GSDHO
|4,96
|156.262.164
|% 9,98
|
|ORMA
|70,50
|112.095
|% -7,24
|
|PENTA
|28,04
|364.243.747
|% -7,15
|
|AVHOL
|150,50
|542.703
|% -5,41
|
|EKIZ
|23,00
|134.642
|% -4,88
|
|FORTE
|73,90
|81.254.929
|% -4,77
|
|KOZAL
|29,02
|3.670.388.831
|% 3,50
|
|THYAO
|224,60
|2.333.085.056
|% 0,22
|
|YKBNK
|13,06
|2.332.471.146
|% 2,59
|
|ASTOR
|103,20
|2.143.158.947
|% 0,19
|
|AKBNK
|25,50
|1.864.964.186
|% 2,00
|
|EKGYO
|8,56
|1.633.747.033
|% 2,88
|
|YKBNK
|13,06
|2.332.471.146
|% 2,59
|
|KOZAL
|29,02
|3.670.388.831
|% 3,50
|
|CANTE
|17,74
|1.791.761.821
|% 0,57
|
|ODAS
|11,58
|919.067.992
|% 6,83
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9527
|26,9582
|% 0,19
|
|Euro
|30,0158
|30,0366
|% 0,61
|
|Sterlin
|34,8808
|35,0557
|% 0,45
|
|Frank
|31,3429
|31,5317
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1683
|7,2043
|% 0,20
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.716
|1.716
|9,29
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.158
|11.264
|9,00
|
|Yarım
|5.570
|5.658
|4,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.829
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,72
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|0,55
|