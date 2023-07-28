***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2023 11:32
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.196,618742 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176167
BIST
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12:296.971
En Düşük
|Değişim
|: 1,68%
|| 114,99
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
6.992
12:2926,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0642
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
12:2929,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0304
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6381
En Düşük
29,4967
12:291.689,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.689,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler12:27
|SDTTR
|238,80
|471.560.913
|% 10,00
|
|ATAKP
|47,78
|10.380.348
|% 9,99
|
|TTRAK
|668,60
|360.960.175
|% 9,99
|
|ETYAT
|8,16
|12.687.144
|% 9,97
|
|KLSER
|30,24
|7.084.234
|% 9,96
|
|OYAYO
|40,56
|43.325.911
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|877.535.071
|% -9,93
|
|ITTFH
|5,14
|58.328.342
|% -5,86
|
|FORTE
|69,75
|101.136.193
|% -5,42
|
|YGYO
|2,92
|84.516.340
|% -3,31
|
|THYAO
|231,60
|5.114.258.328
|% 1,36
|
|YKBNK
|13,89
|4.090.324.404
|% 5,31
|
|ASTOR
|104,20
|3.439.797.988
|% 2,86
|
|EREGL
|38,42
|2.426.895.922
|% 1,32
|
|EKGYO
|8,68
|2.397.719.201
|% 2,48
|
|YKBNK
|13,89
|4.090.324.404
|% 5,31
|
|EKGYO
|8,68
|2.397.719.201
|% 2,48
|
|SKBNK
|3,11
|797.992.961
|% 4,01
|
|ISCTR
|14,89
|2.064.812.605
|% 3,62
|
|AKBNK
|28,10
|2.314.392.535
|% 6,28
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9488
|26,9543
|% 0,19
|
|Euro
|29,5653
|29,5736
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,4364
|34,6091
|% 0,21
|
|Frank
|30,8108
|30,9964
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1627
|7,1986
|% 0,04
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|4,74
|
|Altın Gr.
|1.688
|1.689
|3,96
|
|Cumhuriyet
|11.259
|11.429
|-13,00
|
|Tam
|11.011
|11.093
|-50,00
|
|Yarım
|5.497
|5.572
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.786
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|0,04
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-0,27
|