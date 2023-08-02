***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2023 17:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.08.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.193,700547 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179898
BIST
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17:487.268
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
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|Açılış
|: 7.180
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|Önceki Kapanış
|: 7.169
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7.175
En Yüksek
7.336
17:4826,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 27,0400
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|Önceki Kapanış
|: 27,0250
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27,4330
En Düşük
26,8887
17:4829,4926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
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En Düşük
29,4561
17:481.679,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
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|Açılış
|: 1.679,21
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|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
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1.718,88
En Düşük
1.677,47
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KONTR
|228,90
|3.620.924.802
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|743.796.406
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|7.180.784
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|83.693.117
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|11.934.822
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.288.798.406
|% -9,95
|
|TUKAS
|10,50
|1.246.100.880
|% -7,57
|
|THYAO
|235,90
|8.531.902.750
|% 2,12
|
|YKBNK
|14,36
|7.236.237.446
|% 0,21
|
|ASTOR
|118,50
|6.714.595.928
|% 4,77
|
|EREGL
|40,86
|6.571.981.715
|% 0,25
|
|SASA
|63,65
|5.842.145.506
|% -1,16
|
|YKBNK
|14,36
|7.236.237.446
|% 0,21
|
|EKGYO
|8,59
|2.746.751.993
|% 0,23
|
|ISCTR
|15,65
|4.517.164.283
|% 2,29
|
|SKBNK
|3,16
|902.375.389
|% 4,98
|
|IHYAY
|1,29
|340.574.755
|% 0,78
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9666
|26,9724
|% 0,14
|
|Euro
|29,4892
|29,4926
|% -0,39
|
|Sterlin
|34,0993
|34,2703
|% -0,63
|
|Frank
|30,5789
|30,7632
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1666
|7,2025
|% 0,11
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.984
|11.082
|-49,00
|
|Yarım
|5.496
|5.567
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|-0,48
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-1,30
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