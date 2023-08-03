***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.08.2023 09:48
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut gayrimenkul Yatırım Fonu 03.08.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı: 2.057,019725 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180081
BIST
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11:437.353
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 94,07
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.364
11:4326,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0658
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
11:4329,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0886
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
11:431.680,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.680,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler11:43
|KLSER
|44,24
|103.976.874
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|446.632
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|283.967.911
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|111.884.510
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|142.821.239
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|3.378.795
|% -9,96
|
|MACKO
|102,60
|172.796.325
|% -9,44
|
|VKFYO
|25,60
|1.168.870
|% -6,98
|
|PCILT
|32,34
|283.907.468
|% -5,66
|
|ETYAT
|8,34
|2.099.719
|% -3,92
|
|ASTOR
|117,60
|2.892.618.607
|% 2,89
|
|KONTR
|247,70
|2.131.789.288
|% 8,21
|
|EKGYO
|8,90
|1.995.393.819
|% 3,25
|
|EUPWR
|213,30
|1.435.475.864
|% 4,51
|
|SMRTG
|83,55
|1.372.141.176
|% 9,79
|
|EKGYO
|8,90
|1.995.393.819
|% 3,25
|
|QUAGR
|8,24
|712.397.740
|% 9,72
|
|AVOD
|3,99
|246.918.120
|% 5,28
|
|ODAS
|11,23
|529.371.878
|% -0,62
|
|CANTE
|20,52
|735.660.110
|% 0,49
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9814
|26,9874
|% 0,24
|
|Euro
|29,5154
|29,5696
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,1060
|34,2770
|% -0,17
|
|Frank
|30,6109
|30,7953
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1721
|7,2080
|% 0,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|2,11
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.978
|11.063
|-19,00
|
|Yarım
|5.493
|5.557
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|-0,47
|
Seans Raporu
11:43
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-
11:58AKGRT
Yüzde 6.85 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 291, 311 adet işlem
-
11:57ZEDUR
Yüzde 6.40 oranında artışla 102.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 276 adet işlem
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, ASELS, ODAS
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, GUBRF, ASTOR
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 48 artarak (% 1.26 ) 6, 566