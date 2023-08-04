***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2023 11:10
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 04.08.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.057,002834 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180568
BIST
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12:337.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 53,81
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:3327,0260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0792
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:3329,5507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:331.678,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.678,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:31
|RAYSG
|43,56
|32.395.828
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|649.494.349
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.529.686
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.654.577
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|375.583.636
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.519.009
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.233.507
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|114,90
|3.936.546.620
|% 1,50
|
|THYAO
|236,50
|2.622.432.622
|% 0,64
|
|KONTR
|249,50
|2.485.848.443
|% -0,87
|
|EKGYO
|8,92
|2.193.861.427
|% 0,68
|
|SMRTG
|86,40
|2.078.896.938
|% 3,23
|
|EKGYO
|8,92
|2.193.861.427
|% 0,68
|
|CEMAS
|3,25
|387.380.412
|% 4,17
|
|GSDHO
|4,81
|521.125.574
|% 1,69
|
|FZLGY
|15,06
|1.469.092.682
|% 5,24
|
|YKBNK
|14,13
|900.466.237
|% 0,50
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9692
|27,0029
|% 0,21
|
|Euro
|29,5372
|29,5543
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,1883
|34,3597
|% 0,10
|
|Frank
|30,6280
|30,8125
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1760
|7,2120
|% 0,17
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.195
|11.364
|-12,00
|
|Tam
|10.949
|11.029
|-75,00
|
|Yarım
|5.479
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,51
|85,51
|0,37
|