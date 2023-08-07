***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.08.2023 10:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut gyrimenkul Yatırım Fonu 07.08.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.056,264667 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181286
BIST
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12:077.456
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 55,77
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
12:0727,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0881
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
12:0729,6714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
12:071.680,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.680,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler12:07
|MIPAZ
|28,60
|19.971.667
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|25.024.255
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.868.444
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.305.324
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|96,25
|184.289.666
|% -9,54
|
|ATAKP
|62,95
|569.025.156
|% -7,43
|
|FZLGY
|13,51
|519.909.733
|% -7,40
|
|OYAYO
|31,64
|18.733.296
|% -6,83
|
|THYAO
|263,80
|7.866.087.574
|% 6,03
|
|KLSER
|51,90
|3.214.394.877
|% 6,66
|
|SASA
|60,05
|2.833.057.330
|% -6,03
|
|SISE
|53,35
|2.251.301.365
|% -2,73
|
|EKGYO
|9,08
|1.972.037.657
|% 2,48
|
|EKGYO
|9,08
|1.972.037.657
|% 2,48
|
|ADESE
|1,82
|133.084.920
|% 5,81
|
|YKBNK
|14,43
|1.034.436.797
|% -0,21
|
|KLSER
|51,90
|3.214.394.877
|% 6,66
|
|ISCTR
|15,96
|924.883.916
|% -0,62
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9964
|27,0021
|% 0,33
|
|Euro
|29,6521
|29,6714
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,2678
|34,4397
|% 0,16
|
|Frank
|30,7061
|30,8911
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1753
|7,2113
|% 0,32
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,37
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|11.210
|11.379
|-40,00
|
|Tam
|10.968
|11.041
|-63,00
|
|Yarım
|5.488
|5.546
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.773
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,49
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:22OTKAR
Yüzde 7.50 oranında artışla 336.70 lira fiyatla işlem gören hissede 573, 493 adet işlem
-
12:21ADESE
Yüzde 5.81 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 726, 414 adet işlem
-
12:20TSPOR
Yüzde 5.89 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 824, 595 adet işlem
-
12:18XU100
Endeks 7, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 51, 477.00 milyon TL de
-
12:18ICUGS
Yüzde 6.99 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 890 adet işlem