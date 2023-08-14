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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.08.2023 09:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul yatırım Fonu 14.08.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.072,962138 TL 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184957


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MERCN 39,38 58.262.130 % 10,00  
RYSAS 33,66 58.402.170 % 10,00  
BAYRK 11,44 19.168.071 % 10,00  
COSMO 123,20 3.939.566 % 10,00  
MMCAS 11,44 119.720 % 10,00  
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Frank 30,7532 30,9385 % 0,35  
Riyal 7,1921 7,2282 % 0,37  
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Altın Ons 1.915 1.915 1,45  
Altın Gr. 1.665 1.665 5,66  
Cumhuriyet 11.380 11.552 -1,00  
Tam 11.137 11.214 26,00  
Yarım 5.585 5.633 13,00  
Çeyrek 2.784 2.816 6,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,76 0,05  
Gümüş Gr. 19,76 19,78 0,09  
B. Petrol 86,41 86,41 -0,40  
Seans Raporu 11:51
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