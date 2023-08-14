***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.08.2023 09:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul yatırım Fonu 14.08.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.072,962138 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184957
BIST
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11:517.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 133,18
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5127,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0832
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5129,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:511.665,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.665,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MERCN
|39,38
|58.262.130
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.402.170
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|19.168.071
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.939.566
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,50
|60.202.288
|% -5,29
|
|AVHOL
|112,70
|46.862.150
|% -3,84
|
|BRKVY
|42,36
|18.088.763
|% -3,73
|
|DOCO
|3.371,00
|39.121.368
|% -3,58
|
|EREGL
|43,00
|5.364.042.537
|% 4,78
|
|ASTOR
|138,40
|4.381.412.336
|% 7,04
|
|THYAO
|265,30
|3.787.006.562
|% -0,15
|
|KRDMD
|25,40
|2.649.827.561
|% 7,99
|
|TUPRS
|115,20
|2.472.348.075
|% 3,78
|
|ZOREN
|4,38
|1.059.797.350
|% 6,31
|
|YKBNK
|16,28
|2.078.367.066
|% 3,30
|
|PETKM
|19,44
|2.430.786.522
|% 2,75
|
|EREGL
|43,00
|5.364.042.537
|% 4,78
|
|SKBNK
|3,84
|488.687.456
|% 1,32
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0431
|27,0486
|% 0,31
|
|Euro
|29,6174
|29,6279
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,2520
|34,4237
|% 0,37
|
|Frank
|30,7532
|30,9385
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,37
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,45
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.137
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.585
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,09
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|-0,40
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06KATMR
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 100, 580 adet işlem
-
12:05SANEL
Yüzde 5.44 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 307, 894 adet işlem
-
12:04MMCAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 465 adet işlem
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET