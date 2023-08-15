***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.08.2023 11:45
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.08.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.058,812194 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185538
BIST
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12:217.697
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -40,37
|Açılış
|: 7.764
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|Önceki Kapanış
|: 7.737
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7.669
En Yüksek
7.769
12:2127,0615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0548
|Açılış
|: 27,0750
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|Önceki Kapanış
|: 27,1050
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27,0752
En Düşük
27,0103
12:2129,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1183
|Açılış
|: 29,5800
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,6142
En Düşük
29,4400
12:211.655,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.655,94
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|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
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1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ORGE
|46,20
|123.965.398
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|20.855.526
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.456.897
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|59.272.163
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|411.379.444
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|492.889.883
|% -9,98
|
|AVHOL
|97,55
|94.099.085
|% -7,54
|
|ULUFA
|9,06
|71.455.691
|% -6,79
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ASTOR
|140,20
|5.315.988.462
|% 0,14
|
|THYAO
|262,10
|4.862.562.993
|% 0,27
|
|KRDMD
|25,94
|2.097.468.532
|% 3,35
|
|EREGL
|42,36
|2.078.193.174
|% -0,47
|
|GESAN
|112,90
|1.775.289.564
|% 6,91
|
|ZOREN
|4,95
|1.597.741.753
|% 9,27
|
|ADESE
|2,32
|436.692.495
|% -5,69
|
|SKBNK
|3,97
|531.014.920
|% -1,73
|
|KRDMD
|25,94
|2.097.468.532
|% 3,35
|
|YKBNK
|16,03
|1.127.319.998
|% 1,20
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0546
|27,0615
|% 0,20
|
|Euro
|29,5790
|29,5920
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,2779
|34,4498
|% 0,37
|
|Frank
|30,7655
|30,9508
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1949
|7,2310
|% 0,26
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|11.337
|11.509
|-4,00
|
|Tam
|11.108
|11.172
|-34,00
|
|Yarım
|5.571
|5.612
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.806
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,55
|19,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|-0,21
|