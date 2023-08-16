***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.08.2023 10:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.08.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 2.058,089608 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185924
BIST
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13:307.678
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -12,93
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
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7.589
En Yüksek
7.734
13:3027,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0072
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:3029,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0627
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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29,8268
En Düşük
29,2983
13:301.658,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.658,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
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1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:28
|COSMO
|146,30
|28.508.748
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|109.136.814
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|BURCE
|145,40
|107.966.272
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.486.161
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.635.534
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|94.125.168
|% -9,94
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|TUPRS
|119,10
|4.529.944.439
|% 4,11
|
|ASTOR
|135,40
|3.968.383.653
|% -2,87
|
|THYAO
|257,20
|3.797.945.044
|% -0,96
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|ZOREN
|5,19
|1.794.528.750
|% 4,22
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|YKBNK
|16,46
|2.924.468.888
|% -0,18
|
|EKGYO
|8,71
|1.337.139.155
|% 2,11
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0579
|27,0633
|% 0,02
|
|Euro
|29,5533
|29,5687
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,3983
|34,5708
|% 0,47
|
|Frank
|30,6818
|30,8667
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1934
|7,2294
|% 0,10
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|4,95
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.092
|11.162
|-22,00
|
|Yarım
|5.563
|5.607
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,08
|