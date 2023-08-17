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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

17.08.2023 10:35
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut gayrimenkul Yatırım Fonu 17.08.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.057,997286 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186319


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GSRAY 6,85 360.988.394 % 10,04  
SNICA 34,76 333.304.887 % 10,00  
AYEN 45,78 604.648.934 % 10,00  
UNLU 15,62 83.926.867 % 10,00  
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Altın Ons 1.899 1.899 7,36  
Altın Gr. 1.654 1.655 6,88  
Cumhuriyet 11.312 11.483 -26,00  
Tam 11.084 11.145 21,00  
Yarım 5.559 5.598 11,00  
Çeyrek 2.771 2.799 5,00  
Gümüş.Ons 22,75 22,78 0,35  
Gümüş Gr. 19,80 19,83 0,30  
B. Petrol 84,22 84,22 0,77  
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