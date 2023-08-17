***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.08.2023 10:35
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut gayrimenkul Yatırım Fonu 17.08.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.057,997286 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186319
BIST
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14:377.769
En Düşük
|Değişim
|: 1,40%
|| 107,11
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
14:3727,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
14:3729,5674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1305
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
14:371.654,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.654,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler14:37
|GSRAY
|6,85
|360.988.394
|% 10,04
|
|SNICA
|34,76
|333.304.887
|% 10,00
|
|AYEN
|45,78
|604.648.934
|% 10,00
|
|UNLU
|15,62
|83.926.867
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.930,00
|372.818.584
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|5.848.399
|% -9,98
|
|IZMDC
|8,25
|332.359.910
|% -4,51
|
|ALKIM
|36,98
|101.335.335
|% -4,44
|
|OZSUB
|27,58
|61.561.350
|% -4,17
|
|MTRYO
|7,67
|5.350.613
|% -4,13
|
|THYAO
|260,50
|6.677.238.260
|% 2,36
|
|EREGL
|43,22
|5.268.625.442
|% 3,74
|
|TUPRS
|122,10
|4.480.033.167
|% 2,43
|
|ASTOR
|135,50
|4.417.291.398
|% 3,20
|
|YKBNK
|16,53
|2.750.781.438
|% 1,66
|
|ZOREN
|5,13
|1.862.288.063
|% 4,06
|
|SKBNK
|4,21
|1.005.337.094
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,99
|1.948.520.493
|% 1,35
|
|YKBNK
|16,53
|2.750.781.438
|% 1,66
|
|ADESE
|2,00
|305.613.716
|% -0,50
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0954
|27,1005
|% 0,21
|
|Euro
|29,5567
|29,5802
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,4564
|34,6292
|% 0,28
|
|Frank
|30,7328
|30,9179
|% 0,29
|
|Riyal
|7,2041
|7,2402
|% 0,10
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|7,36
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|6,88
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.084
|11.145
|21,00
|
|Yarım
|5.559
|5.598
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.799
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,83
|0,30
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,77
|
Seans Raporu
14:37
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14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, PGSUS, ASTOR
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14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 48 artarak (% 1.36 ) 6, 881
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14:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, GSRAY, SNICA, TETMT, KLNMA, KENT, GARFA, BRLSM, EGEEN, FORTE
-
14:51
BURCE, ATSYH, EGEEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:51
MERCN, MTRYO, DGATE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında