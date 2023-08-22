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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

22.08.2023 10:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.08.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.08.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.057,628047 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188115


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Tam 11.184 11.273 27,00  
Yarım 5.609 5.663 14,00  
Çeyrek 2.796 2.831 7,00  
Gümüş.Ons 23,37 23,39 0,06  
Gümüş Gr. 20,42 20,44 0,09  
B. Petrol 84,12 84,12 -0,34  
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