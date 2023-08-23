***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.08.2023 12:57
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. oDak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 23.08.2023 Tarihli Fon pay Fiyatı:2.057,443445 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188575
BIST
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13:387.795
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,58
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.746
En Yüksek
7.830
13:3827,2277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0425
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
13:3829,4777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0061
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4263
13:381.664,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.664,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.669,11
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler13:38
|KENT
|532,50
|9.841.665
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|17.697.501
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|1.825.292
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.254.686.413
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|108.060.257
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|105.150.259
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|30.337.807
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,05
|957.700
|% -8,18
|
|EKIZ
|33,78
|2.286.512
|% -7,35
|
|PKART
|39,52
|49.099.784
|% -6,17
|
|ASTOR
|130,50
|5.519.492.587
|% 1,79
|
|TUPRS
|134,40
|5.453.795.135
|% -3,31
|
|EREGL
|45,64
|4.873.999.671
|% 2,38
|
|THYAO
|250,60
|4.294.477.492
|% -1,69
|
|EKGYO
|9,25
|3.505.941.164
|% 3,93
|
|EKGYO
|9,25
|3.505.941.164
|% 3,93
|
|KATMR
|2,14
|295.800.560
|% 7,00
|
|YKBNK
|15,59
|1.998.301.620
|% 0,84
|
|TTKOM
|25,76
|3.027.426.610
|% 8,05
|
|EREGL
|45,64
|4.873.999.671
|% 2,38
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2031
|27,2277
|% 0,16
|
|Euro
|29,4553
|29,4777
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,2767
|34,4486
|% -0,64
|
|Frank
|30,7574
|30,9427
|% 0,06
|
|Riyal
|7,2374
|7,2737
|% 0,21
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|5,87
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|6,37
|
|Cumhuriyet
|11.465
|11.638
|47,00
|
|Tam
|11.223
|11.304
|-15,00
|
|Yarım
|5.629
|5.670
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.806
|2.835
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|20,74
|20,75
|0,29
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-1,20
|