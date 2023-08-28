***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.08.2023 11:20
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 28.08.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı 2.047,447516 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189859
BIST
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12:477.929
En Düşük
|Değişim
|: 2,76%
|| 212,68
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.954
12:4726,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1025
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,6360
En Düşük
26,2691
12:4728,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1402
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
12:471.634,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.634,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:47
|IZENR
|44,66
|882.758.849
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.281.544
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.502.216
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.321.437
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.486.593
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|55.856.935
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,72
|339.662.681
|% -6,54
|
|EUKYO
|11,38
|6.547.561
|% -4,29
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|THYAO
|247,00
|4.805.881.432
|% 3,78
|
|TUPRS
|139,30
|4.134.643.801
|% 4,34
|
|ASTOR
|134,70
|3.654.929.610
|% 7,42
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|YKBNK
|17,07
|3.292.443.146
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,90
|693.729.452
|% 0,62
|
|EKGYO
|8,56
|1.183.935.705
|% -0,93
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4694
|26,6360
|% 0,39
|
|Euro
|28,7061
|28,7528
|% 0,49
|
|Sterlin
|33,2993
|33,4663
|% 0,09
|
|Frank
|29,9326
|30,1129
|% 0,12
|
|Riyal
|7,0626
|7,0980
|% 0,16
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,14
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|10.999
|11.081
|-20,00
|
|Yarım
|5.516
|5.562
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,32
|