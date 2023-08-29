***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.08.2023 10:17
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 29.08.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı 2.047,355637 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190140
BIST
'
11:267.977
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 35,07
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:2626,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1652
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
11:2628,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1458
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
11:261.646,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.646,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ULAS
|17,16
|10.836.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|124.042.687
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,95
|782.127.217
|% -9,69
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|TUPRS
|143,80
|3.171.811.688
|% -2,04
|
|ISCTR
|20,66
|2.910.850.916
|% 1,18
|
|ASTOR
|137,50
|2.772.536.710
|% 1,48
|
|KCHOL
|146,80
|2.359.819.241
|% 4,11
|
|THYAO
|252,30
|2.322.526.142
|% -1,45
|
|ISCTR
|20,66
|2.910.850.916
|% 1,18
|
|ZOREN
|4,75
|438.891.614
|% -2,06
|
|EKGYO
|8,55
|588.757.125
|% 0,12
|
|YKBNK
|17,01
|919.834.009
|% 2,04
|
|PETKM
|20,12
|990.870.233
|% -0,20
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6090
|26,6197
|% 0,61
|
|Euro
|28,7644
|28,7752
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,4812
|33,6491
|% 0,67
|
|Frank
|29,9875
|30,1681
|% 0,53
|
|Riyal
|7,0766
|7,1121
|% 0,59
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.647
|12,43
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.995
|11.097
|11,00
|
|Yarım
|5.510
|5.570
|6,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,80
|0,16
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,27
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 68 artarak (% 0.34 ) 8, 565
-
11:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, GUSGR
-
11:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISCTR, TUPRS, ASTOR
-
11:39KARTN
Yüzde 4.10 oranında artışla 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 644, 823 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 7, 960 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 41, 810.00 milyon TL de