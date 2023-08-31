***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.08.2023 10:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 31.08.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı 2.047,141576 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190423
BIST
'
11:017.993
En Düşük
|Değişim
|: 1,08%
|| 85,55
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
7.995
11:0126,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0336
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6100
|
26,7650
En Düşük
26,6174
11:0129,1619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0102
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,4213
En Düşük
29,0851
11:011.670,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.670,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler10:59
|RNPOL
|26,18
|16.878.142
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|116.597.074
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|23.324.225
|% 10,00
|
|BYDNR
|44,92
|11.267.373
|% 9,99
|
|MIATK
|291,80
|121.420.686
|% 9,99
|
|KTLEV
|50,25
|317.997.174
|% -9,95
|
|DURDO
|50,90
|28.464.827
|% -4,68
|
|EUKYO
|11,12
|2.966.366
|% -4,63
|
|YONGA
|39,96
|285.714
|% -4,08
|
|OYLUM
|7,81
|35.818.610
|% -3,82
|
|ISCTR
|22,76
|2.523.101.779
|% 2,71
|
|TUPRS
|143,10
|1.878.930.931
|% 0,63
|
|THYAO
|249,70
|1.590.292.609
|% 0,73
|
|GUBRF
|349,40
|1.562.699.260
|% 1,45
|
|ASTOR
|140,70
|1.470.936.142
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,79
|979.856.356
|% 2,81
|
|ISCTR
|22,76
|2.523.101.779
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,83
|281.214.891
|% 2,99
|
|ODAS
|13,12
|676.778.781
|% 2,90
|
|CEMAS
|3,28
|141.957.024
|% 6,49
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7119
|26,7211
|% 0,12
|
|Euro
|29,1260
|29,1596
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8554
|34,0252
|% 0,05
|
|Frank
|30,2341
|30,4162
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1020
|7,1376
|% 0,15
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|4,45
|
|Cumhuriyet
|11.307
|11.478
|122,00
|
|Tam
|11.053
|11.146
|-12,00
|
|Yarım
|5.539
|5.594
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.797
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,12
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:14BRLSM
Yüzde 6.06 oranında artışla 38.86 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 078, 912 adet işlem
-
11:13KOPOL
Yüzde 4.54 oranında artışla 65.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 411 adet işlem
-
11:12KRDMA
Yüzde 4.26 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 279 adet işlem
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 77 artarak (% 0.61 ) 8, 537
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, ISCTR