***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2023 10:49
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 01.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı 2.201,790028 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190730
BIST
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11:397.963
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 45,12
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3926,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0255
|Açılış
|: 26,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:3928,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0082
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:391.668,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.668,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:39
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|ESCOM
|39,62
|76.237.277
|% 9,99
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|KTLEV
|45,80
|1.037.550.339
|% -8,86
|
|AZTEK
|61,90
|165.594.432
|% -6,71
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|109,70
|1.345.523.491
|% -5,51
|
|ELITE
|35,22
|70.842.367
|% -5,48
|
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,10
|3.064.564.217
|% 1,42
|
|ASTOR
|140,10
|2.805.895.751
|% -2,71
|
|ALFAS
|156,60
|2.789.738.387
|% 8,37
|
|ISCTR
|21,70
|2.527.926.965
|% 3,04
|
|EKGYO
|8,79
|1.568.887.107
|% 2,33
|
|ISCTR
|21,70
|2.527.926.965
|% 3,04
|
|IHLAS
|1,12
|90.506.793
|% 2,75
|
|KOZAL
|27,64
|1.812.075.446
|% -2,88
|
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7086
|26,7154
|% 0,10
|
|Euro
|28,9686
|28,9750
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,7792
|33,9486
|% 0,24
|
|Frank
|30,1638
|30,3455
|% 0,29
|
|Riyal
|7,1064
|7,1420
|% 0,23
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.070
|-24,00
|
|Yarım
|5.488
|5.556
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.778
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,12
|0,15
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,17
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54IZENR
Yüzde 10.00 oranında artışla 59.40 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 882, 678 adet işlem
-
11:53ALKIM
Yüzde 5.42 oranında artışla 40.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 994, 503 adet işlem
-
11:52ORGE
Yüzde 7.77 oranında artışla 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 919, 345 adet işlem
-
11:50BRSAN
Yüzde 8.59 oranında artışla 825.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 301, 702 adet işlem
-
11:48MIATK
Yüzde 9.01 oranında artışla 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 228 adet işlem