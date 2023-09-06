***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.09.2023 12:45
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 06.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 2.214,020811 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192035
BIST
'
13:568.217
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -18,91
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.159
En Yüksek
8.299
13:5626,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0522
|Açılış
|: 26,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8406
En Düşük
26,6832
13:5628,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1092
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
13:561.661,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.661,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.651,35
BIST En Aktif Hisseler13:56
|GRNYO
|11,00
|75.907.503
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|195.090.943
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|42.733.580
|% 10,00
|
|POLTK
|6.215,00
|65.475.238
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|249.476.157
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|37.520.329
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|370.365.064
|% -9,99
|
|BALAT
|20,52
|394.714
|% -9,92
|
|EKIZ
|39,50
|1.535.201
|% -5,68
|
|KLKIM
|105,20
|286.528.274
|% -5,31
|
|EREGL
|46,58
|5.190.477.670
|% 1,26
|
|IZENR
|74,25
|4.620.488.799
|% 3,41
|
|SASA
|55,10
|4.237.925.279
|% 3,96
|
|SISE
|54,55
|3.846.917.251
|% 1,39
|
|EKGYO
|9,39
|3.551.251.342
|% -0,53
|
|EKGYO
|9,39
|3.551.251.342
|% -0,53
|
|YKBNK
|17,24
|2.723.410.245
|% 0,58
|
|HALKB
|15,22
|2.104.196.403
|% 3,61
|
|ISCTR
|24,18
|3.181.315.591
|% 2,54
|
|EREGL
|46,58
|5.190.477.670
|% 1,26
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|4,24
|
|Cumhuriyet
|11.254
|11.424
|-21,00
|
|Tam
|11.021
|11.103
|-41,00
|
|Yarım
|5.527
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|0,00
|
|B. Petrol
|89,67
|89,67
|-0,37
|