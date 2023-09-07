***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2023 09:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. OdakKonut Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.09.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı: 2.214,326686 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192440
BIST
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10:328.284
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 102,52
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.286
10:3226,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0248
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,2329
En Düşük
26,7332
10:3228,8028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0343
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0760
En Düşük
28,6978
10:321.655,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.655,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler10:31
|MAGEN
|57,20
|80.586.471
|% 10,00
|
|GRNYO
|12,10
|15.095.615
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|595.846
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|450.153
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|76.530.674
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|338.858.522
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|188.796.284
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|581.704.893
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|71.210.897
|% -9,97
|
|BRSAN
|765,00
|1.855.953.739
|% 5,20
|
|ASELS
|41,52
|1.087.906.110
|% 0,83
|
|THYAO
|246,30
|1.080.523.995
|% 0,53
|
|ISCTR
|24,96
|968.802.609
|% 1,63
|
|EREGL
|47,16
|864.804.852
|% 1,51
|
|EKGYO
|9,30
|441.538.653
|% 0,65
|
|ISCTR
|24,96
|968.802.609
|% 1,63
|
|ASELS
|41,52
|1.087.906.110
|% 0,83
|
|ZOREN
|4,85
|125.089.314
|% 0,41
|
|YKBNK
|17,10
|419.430.730
|% 1,24
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8303
|26,8451
|% 0,11
|
|Euro
|28,7781
|28,8040
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,3657
|33,5331
|% -0,19
|
|Frank
|29,9659
|30,1464
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1344
|7,1702
|% 0,10
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,24
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.996
|11.095
|-16,00
|
|Yarım
|5.515
|5.569
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,23
|90,23
|-0,37
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 52 artarak (% 1.04 ) 8, 793
-
10:46
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ULAS, MAGEN
-
10:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse BRSAN, ASELS, THYAO
-
10:46XU100
Endeks 8, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 21, 295.00 milyon TL de
-
10:46ENJSA
Yüzde 4.67 oranında artışla 53.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 796, 527 adet işlem