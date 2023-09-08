***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 09:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 08.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.214,225738 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192977
BIST
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12:398.341
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,80
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.334
En Yüksek
8.398
12:3926,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0452
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
12:3928,7469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0334
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
12:391.661,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.661,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler12:39
|TMSN
|111,10
|434.368.848
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|109.341.329
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|2.475.840
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|36.524.504
|% 9,99
|
|PENGD
|10,26
|22.767.340
|% 9,97
|
|TATEN
|68,85
|111.072.400
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,55
|20.320.896
|% -9,98
|
|ENERY
|185,90
|237.828.562
|% -9,98
|
|MIATK
|392,00
|270.275.668
|% -6,84
|
|KUVVA
|47,08
|1.377.702
|% -5,84
|
|THYAO
|247,00
|3.913.231.198
|% 0,98
|
|KCHOL
|146,60
|2.116.381.782
|% 1,81
|
|SISE
|54,45
|2.015.702.964
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,54
|2.005.075.923
|% -0,08
|
|ASELS
|42,50
|2.002.545.203
|% 1,19
|
|ZOREN
|5,04
|1.401.011.087
|% 3,70
|
|SKBNK
|5,38
|1.022.463.762
|% 7,17
|
|EKGYO
|9,56
|1.258.033.180
|% -0,42
|
|YKBNK
|17,37
|1.910.498.180
|% 0,75
|
|ISCTR
|24,54
|2.005.075.923
|% -0,08
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8392
|26,8468
|% 0,17
|
|Euro
|28,7417
|28,7469
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,4031
|33,5706
|% 0,20
|
|Frank
|29,9770
|30,1576
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1358
|7,1716
|% 0,13
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,51
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,15
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|23,00
|
|Tam
|11.043
|11.132
|23,00
|
|Yarım
|5.538
|5.587
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,90
|0,09
|
|B. Petrol
|89,86
|89,86
|-0,06
|