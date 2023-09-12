***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.09.2023 10:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.227,649853 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194066
BIST
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13:028.156
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 9,73
|Açılış
|: 8.175
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|Önceki Kapanış
|: 8.146
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8.081
En Yüksek
8.239
13:0226,8843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0180
|Açılış
|: 26,9050
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|Önceki Kapanış
|: 26,8650
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26,9499
En Düşük
26,8031
13:0228,8504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0507
|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,8200
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29,2191
En Düşük
28,7759
13:021.659,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.659,56
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|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
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1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler13:00
|ALFAS
|150,70
|1.117.971.939
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.137.091
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.054.113
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.827.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.610.510,00
|1.610.510
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.026.185.569
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|522.012.279
|% -9,99
|
|OFSYM
|84,50
|229.010.357
|% -7,95
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|THYAO
|236,00
|2.997.594.346
|% 0,64
|
|ASTOR
|142,80
|2.908.865.460
|% 2,73
|
|SISE
|54,05
|2.666.054.334
|% -1,01
|
|ENKAI
|35,34
|2.179.896.019
|% 1,79
|
|ZOREN
|5,03
|1.368.726.918
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|243.097.755
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,93
|1.061.765.444
|% -1,11
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8510
|26,8711
|% 0,02
|
|Euro
|28,8449
|28,8498
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,4263
|33,5939
|% -0,21
|
|Frank
|30,0270
|30,2079
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,10
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.442
|-34,00
|
|Tam
|11.048
|11.115
|-38,00
|
|Yarım
|5.541
|5.580
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.790
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,03
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|B. Petrol
|91,31
|91,31
|0,66
|