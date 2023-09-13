***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.09.2023 09:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 13.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.234,254145 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194338
BIST
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10:248.233
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 73,28
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.235
10:2426,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1000
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2428,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0438
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:241.653,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.653,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:22
|EBEBK
|74,80
|35.862.860
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|644.666
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|255.808.155
|% 9,97
|
|METUR
|11,37
|27.668.904
|% 9,96
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|TATEN
|60,40
|204.391.020
|% -7,57
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|KZGYO
|41,24
|791.150.635
|% -6,10
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|SISE
|55,75
|1.776.724.035
|% 2,76
|
|THYAO
|237,80
|956.966.300
|% 0,76
|
|ENKAI
|37,32
|872.419.814
|% -2,25
|
|KOZAL
|31,84
|814.977.757
|% 0,76
|
|KZGYO
|41,24
|791.150.635
|% -6,10
|
|YKBNK
|16,61
|762.900.712
|% 2,59
|
|AKGRT
|5,89
|244.404.289
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,91
|302.254.880
|% 0,45
|
|SISE
|55,75
|1.776.724.035
|% 2,76
|
|SKBNK
|5,34
|164.394.989
|% 2,10
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9349
|26,9399
|% 0,36
|
|Euro
|28,9472
|28,9657
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,4698
|33,6376
|% 0,01
|
|Frank
|30,0786
|30,2598
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1604
|7,1963
|% 0,28
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,18
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.034
|11.131
|-26,00
|
|Yarım
|5.534
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|0,24
|