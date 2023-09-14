***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2023 11:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.234,152972 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194881
BIST
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14:187.904
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -110,05
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:1826,9555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0198
|Açılış
|: 26,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:1828,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,9500
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29,3961
En Düşük
28,8048
14:181.653,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.653,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:18
|ELITE
|39,60
|39.596.951
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|28.585.149
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|26,90
|87.251.051
|% 9,98
|
|ATSYH
|69,95
|6.125.565
|% 9,98
|
|ASUZU
|254,80
|754.557.854
|% -10,00
|
|AYCES
|433,70
|255.486.496
|% -9,98
|
|EMKEL
|37,52
|98.624.779
|% -9,98
|
|BYDNR
|44,62
|42.124.039
|% -9,97
|
|TDGYO
|12,01
|19.628.850
|% -9,97
|
|SASA
|48,84
|6.042.124.099
|% -1,73
|
|SISE
|55,30
|3.932.620.033
|% 0,09
|
|ENKAI
|37,94
|3.352.633.541
|% 2,71
|
|ISCTR
|21,20
|3.332.821.134
|% -1,58
|
|THYAO
|229,10
|3.031.512.401
|% -1,12
|
|KATMR
|1,98
|328.562.459
|% -4,81
|
|ISCTR
|21,20
|3.332.821.134
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,69
|628.518.284
|% -2,49
|
|SASA
|48,84
|6.042.124.099
|% -1,73
|
|SKBNK
|5,31
|680.156.071
|% -3,45
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9479
|26,9555
|% 0,07
|
|Euro
|28,9730
|28,9802
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,5094
|33,6775
|% -0,11
|
|Frank
|30,0456
|30,2266
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1626
|7,1985
|% 0,03
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|0,39
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,75
|
|Cumhuriyet
|11.232
|11.401
|-51,00
|
|Tam
|11.000
|11.077
|-28,00
|
|Yarım
|5.517
|5.562
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|1,17
|