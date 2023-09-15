***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.09.2023 10:19
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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14.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.234,051803 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195252
BIST
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10:478.059
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -59,39
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
10:4726,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0652
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3696
En Düşük
26,8718
10:4728,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0767
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,0931
En Düşük
28,6370
10:471.663,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.663,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler10:45
|ISBTR
|199.368,10
|1.268.707
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|31.172.550
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|34.880.889
|% 10,00
|
|SUMAS
|247,80
|659.148
|% 9,99
|
|ONCSM
|212,70
|44.274.208
|% 9,98
|
|ORMA
|112,50
|379.350
|% -10,00
|
|KUVVA
|42,20
|832.986
|% -9,98
|
|KLNMA
|26,50
|1.206.598
|% -9,56
|
|EBEBK
|74,70
|1.339.864.523
|% -9,18
|
|SKTAS
|5,53
|9.768.318
|% -8,90
|
|THYAO
|229,70
|2.551.967.521
|% -3,69
|
|EBEBK
|74,70
|1.339.864.523
|% -9,18
|
|EREGL
|44,32
|1.114.068.545
|% 0,68
|
|SISE
|55,70
|951.722.444
|% -1,59
|
|TUPRS
|141,90
|896.114.373
|% -1,80
|
|SKBNK
|5,66
|357.616.425
|% 4,04
|
|ZOREN
|4,75
|261.437.873
|% -1,25
|
|YKBNK
|16,28
|876.266.826
|% 0,87
|
|HALKB
|16,93
|613.110.112
|% 5,16
|
|EKGYO
|8,45
|275.392.493
|% -1,86
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9746
|26,9826
|% 0,24
|
|Euro
|28,7839
|28,7960
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,4320
|33,5997
|% 0,30
|
|Frank
|30,0007
|30,1815
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1721
|7,2080
|% 0,16
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|6,72
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|8,55
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.036
|11.138
|5,00
|
|Yarım
|5.535
|5.592
|2,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,01
|0,39
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|0,51
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00BURVA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 59.70 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 532 adet işlem
-
10:58PGSUS
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 815.40 lira fiyatla işlem gören hissede 844, 191 adet işlem
-
10:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, AKBNK, ISCTR
-
10:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 9 kaybederek (% -1.11 ) 7, 044
-
10:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, SUMAS, TRILC, ANGEN, SOKE, SEYKM, ISBTR, GLRYH, ONCSM