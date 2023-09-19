***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.09.2023 10:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 19.09.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.233,711908 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196121
BIST
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13:297.722
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 41,64
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
13:2927,0291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
13:2928,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0510
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
13:291.682,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.682,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler13:29
|TETMT
|1.695,20
|2.352.938
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|11.459.676
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|409.150.650
|% 10,00
|
|QNBFL
|396,00
|6.022.368
|% 10,00
|
|SUMAS
|245,40
|2.931.548
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|149.850.309
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,50
|10.768.733
|% -9,91
|
|SODSN
|55,10
|1.386.382
|% -8,09
|
|ANGEN
|19,68
|383.620.019
|% -6,46
|
|MTRYO
|7,98
|2.201.035
|% -4,20
|
|ASTOR
|134,40
|1.464.155.243
|% 2,60
|
|KLSER
|91,90
|1.109.123.512
|% 4,37
|
|EUPWR
|205,70
|986.771.997
|% 1,33
|
|ALFAS
|147,00
|891.541.356
|% 5,30
|
|PGSUS
|760,20
|792.317.700
|% 0,24
|
|PSGYO
|5,48
|437.786.758
|% 2,05
|
|SEGYO
|4,56
|303.883.140
|% 5,80
|
|ODAS
|11,43
|556.645.999
|% -0,17
|
|TRILC
|16,84
|786.030.414
|% -2,66
|
|RTALB
|18,50
|751.160.777
|% 2,10
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0211
|27,0291
|% 0,07
|
|Euro
|28,9407
|28,9570
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3895
|33,5569
|% 0,10
|
|Frank
|30,0318
|30,2127
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1854
|7,2214
|% 0,08
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,71
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|31,00
|
|Tam
|11.095
|11.165
|-49,00
|
|Yarım
|5.565
|5.606
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,29
|0,08
|
|B. Petrol
|95,01
|95,01
|0,58
|