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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

19.09.2023 10:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 19.09.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.233,711908 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196121


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QNBFL 396,00 6.022.368 % 10,00  
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Tam 11.095 11.165 -49,00  
Yarım 5.565 5.606 -24,00  
Çeyrek 2.774 2.803 -12,00  
Gümüş.Ons 23,37 23,40 0,13  
Gümüş Gr. 20,26 20,29 0,08  
B. Petrol 95,01 95,01 0,58  
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