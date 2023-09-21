***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.09.2023 09:52
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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19.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.233,509611 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196559
BIST
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11:357.701
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -18,98
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.736
11:3527,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0666
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,1216
En Düşük
26,5783
11:3528,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0754
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
11:351.674,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.674,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.683,40
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ISBTR
|291.894,60
|875.684
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|864.765
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|24.116.673
|% 9,99
|
|MERCN
|39,50
|59.146.115
|% 9,97
|
|QNBFB
|242,80
|3.268.574
|% 9,96
|
|ORMA
|114,30
|243.916
|% -10,00
|
|SRVGY
|243,50
|6.274.752
|% -9,98
|
|KLNMA
|28,72
|352.710
|% -9,97
|
|INGRM
|401,40
|168.782.614
|% -8,34
|
|KENT
|459,00
|257.040
|% -8,29
|
|AKBNK
|30,66
|1.950.279.222
|% 3,58
|
|YKBNK
|16,78
|1.737.333.130
|% 1,64
|
|ISCTR
|22,80
|1.622.272.126
|% 1,33
|
|THYAO
|219,70
|1.521.800.481
|% -1,61
|
|YEOTK
|202,00
|1.310.777.939
|% 5,21
|
|ADESE
|2,31
|303.753.329
|% 8,45
|
|YKBNK
|16,78
|1.737.333.130
|% 1,64
|
|CEMAS
|5,09
|467.682.675
|% 9,94
|
|IEYHO
|4,23
|351.700.028
|% 5,49
|
|ISCTR
|22,80
|1.622.272.126
|% 1,33
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0102
|27,0614
|% 0,25
|
|Euro
|28,8195
|28,8408
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,1780
|33,3444
|% -0,06
|
|Frank
|29,7412
|29,9203
|% -0,51
|
|Riyal
|7,1875
|7,2236
|% 0,26
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-3,82
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.001
|11.120
|-30,00
|
|Yarım
|5.517
|5.583
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,01
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-0,89
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50EUKYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 996 adet işlem
-
11:47KENT
Yüzde -8.29 oranında düşüşle 459.00 lira fiyatla işlem gören hissede 560 adet işlem
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TAVHL, PGSUS
-
11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 56 kaybederek (% -0.44 ) 6, 719
-
11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLKIM, QNBFB, GIPTA, SANKO, ISBTR, KUVVA, DZGYO, CEMAS, ADGYO, MERCN