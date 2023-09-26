***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.09.2023 11:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut gayrimenkul Yatırım Fonu 26.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.206,644090 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197268
BIST
'
13:148.357
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 52,66
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:1427,2522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0464
|Açılış
|: 91,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 91,8800
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:1428,9131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0704
|Açılış
|: 23,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5100
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:1420,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,07
|Açılış
|: 20,18
|
|Önceki Kapanış
|: 20,25
|
20,29
En Düşük
20,01
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MERCN
|50,95
|58.994.269
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.296.897
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|85.348.104
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|KNFRT
|23,00
|102.797.611
|% -7,11
|
|ADESE
|2,55
|309.610.415
|% -5,90
|
|TUPRS
|171,60
|6.969.808.964
|% 3,37
|
|THYAO
|233,50
|6.667.028.995
|% 0,43
|
|ISCTR
|25,76
|3.679.623.112
|% 2,38
|
|KRDMD
|29,92
|3.092.211.465
|% -1,12
|
|KONTR
|330,00
|2.573.414.578
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,37
|1.925.347.274
|% 5,92
|
|KATMR
|2,41
|597.437.639
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,41
|1.312.999.300
|% 8,46
|
|ISCTR
|25,76
|3.679.623.112
|% 2,38
|
|EKGYO
|8,13
|1.017.688.110
|% -0,61
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2462
|27,2515
|% 0,17
|
|Euro
|28,8983
|28,9090
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,0972
|33,2632
|% -0,09
|
|Frank
|29,7415
|29,9207
|% 0,10
|
|Riyal
|7,2458
|7,2822
|% 0,19
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-3,82
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.113
|11.182
|-16,00
|
|Yarım
|5.574
|5.614
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|-0,72
|