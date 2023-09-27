***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.09.2023 11:01
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.206,797100 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197573
BIST
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13:248.233
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,58
|Açılış
|: 8.275
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|Önceki Kapanış
|: 8.242
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8.198
En Yüksek
8.299
13:2427,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
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27,6466
En Düşük
27,1886
13:2428,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0548
|Açılış
|: 28,8000
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,5824
En Düşük
28,5942
13:241.663,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.663,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
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1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler13:24
|REEDR
|14,96
|829.387.794
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|129.891.082
|% 10,00
|
|EDATA
|16,72
|136.636.588
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.095.517.595
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|21.226.651
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|860.564.494
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|11.094.101
|% -9,99
|
|SNKRN
|27,30
|280.289
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|CMENT
|196,00
|166.132
|% -6,84
|
|THYAO
|231,10
|5.916.835.302
|% 1,58
|
|TUPRS
|164,00
|4.940.961.852
|% -3,36
|
|SASA
|48,74
|2.574.306.410
|% -3,39
|
|KONTR
|328,40
|2.291.820.426
|% 2,46
|
|GESAN
|108,00
|2.096.378.089
|% 4,75
|
|ZOREN
|5,29
|1.175.978.743
|% -2,22
|
|EKGYO
|8,10
|1.412.003.676
|% 1,00
|
|KATMR
|2,48
|419.514.791
|% 7,83
|
|SKBNK
|6,55
|1.110.965.173
|% 0,77
|
|ADESE
|2,45
|385.769.896
|% 0,41
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2941
|27,3009
|% 0,21
|
|Euro
|28,8416
|28,8574
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,0730
|33,2388
|% 0,27
|
|Frank
|29,6554
|29,8340
|% 0,19
|
|Riyal
|7,2562
|7,2926
|% 0,31
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|0,05
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-43,00
|
|Tam
|11.060
|11.132
|-26,00
|
|Yarım
|5.547
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,01
|0,00
|
|B. Petrol
|93,27
|93,27
|0,84
|