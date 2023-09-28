***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.09.2023 09:59
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.09.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.530,768733 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197746
BIST
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12:578.274
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 60,12
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5727,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5132
|Açılış
|: 27,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5729,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,5826
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:571.654,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 32,83
|Açılış
|: 1.654,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:55
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|86.858.849
|% 9,99
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.390.924
|% 9,98
|
|ADGYO
|29,52
|388.527.917
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|870.313.919
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|1.538.506
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|242,10
|14.936.086.610
|% 5,08
|
|ISCTR
|26,02
|2.575.240.680
|% 2,04
|
|YKBNK
|17,26
|2.345.922.194
|% 1,71
|
|TUPRS
|164,10
|2.273.584.015
|% 0,24
|
|GUBRF
|370,20
|2.236.622.484
|% -3,47
|
|YKBNK
|17,26
|2.345.922.194
|% 1,71
|
|ZOREN
|5,20
|587.912.460
|% 0,39
|
|EKGYO
|8,08
|859.794.881
|% 0,50
|
|KATMR
|2,44
|252.179.656
|% 0,41
|
|ISCTR
|26,02
|2.575.240.680
|% 2,04
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4116
|27,4172
|% 1,91
|
|Euro
|28,9795
|28,9978
|% 2,03
|
|Sterlin
|33,3642
|33,5315
|% 2,55
|
|Frank
|29,7796
|29,9590
|% 2,43
|
|Riyal
|7,2915
|7,3280
|% 2,01
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|33,04
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-32,00
|
|Tam
|11.017
|11.101
|-2,00
|
|Yarım
|5.525
|5.574
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.787
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,45
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|-0,27
|