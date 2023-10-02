***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.10.2023 10:19
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.10.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.551,791204 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198476
BIST
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13:338.453
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 117,74
|Açılış
|: 8.375
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|Önceki Kapanış
|: 8.335
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8.367
En Yüksek
8.456
13:3327,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0829
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
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27,7295
En Düşük
27,3619
13:3328,9935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0150
|Açılış
|: 28,8300
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,3335
En Düşük
28,9330
13:331.619,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,80
|Açılış
|: 1.619,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
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1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:31
|FENER
|112,20
|747.499.395
|% 10,00
|
|ZOREN
|6,27
|2.846.063.603
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.936.472
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.421.908
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|55.050.662
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.155.539
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,70
|7.454.257.154
|% 2,97
|
|SISE
|55,65
|3.397.292.973
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.846.063.603
|% 10,00
|
|EREGL
|44,96
|2.562.305.722
|% 0,99
|
|KRDMD
|30,32
|2.386.615.976
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.846.063.603
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,20
|1.736.160.921
|% 1,49
|
|YKBNK
|18,53
|2.274.425.485
|% 0,38
|
|SKBNK
|6,58
|598.551.715
|% 3,95
|
|ADESE
|2,46
|219.123.452
|% 4,24
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4582
|27,4653
|% 0,30
|
|Euro
|28,9794
|28,9935
|% -0,05
|
|Sterlin
|33,2934
|33,4604
|% -0,01
|
|Frank
|29,9358
|30,1162
|% 0,47
|
|Riyal
|7,2998
|7,3364
|% 0,28
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-14,52
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.621
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|11.065
|11.232
|-58,00
|
|Tam
|10.830
|10.933
|-155,00
|
|Yarım
|5.432
|5.489
|-78,00
|
|Çeyrek
|2.708
|2.745
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,14
|-0,41
|
|B. Petrol
|93,08
|93,08
|0,88
|