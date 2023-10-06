***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.10.2023 09:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 06.10.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı : 2.547,076560 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200612
BIST
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12:378.484
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,01
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3727,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0756
|Açılış
|: 27,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3729,1605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0230
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:371.617,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.617,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:37
|BFREN
|9.867,50
|1.147.975.841
|% 10,00
|
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|BJKAS
|46,18
|60.775.451
|% -4,98
|
|ICUGS
|9,02
|3.801.624
|% -4,85
|
|EKGYO
|8,67
|3.585.420.026
|% 5,47
|
|PETKM
|23,88
|3.474.210.321
|% 1,62
|
|THYAO
|240,60
|2.944.583.940
|% -0,37
|
|EREGL
|44,68
|2.398.486.671
|% 0,95
|
|KCHOL
|158,70
|2.073.328.262
|% 1,21
|
|EKGYO
|8,67
|3.585.420.026
|% 5,47
|
|ZOREN
|7,06
|1.258.638.926
|% 1,15
|
|IHLAS
|1,36
|200.091.106
|% 4,62
|
|SKBNK
|7,13
|1.034.916.857
|% 2,30
|
|PETKM
|23,88
|3.474.210.321
|% 1,62
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,46
|
|Cumhuriyet
|11.142
|11.311
|22,00
|
|Tam
|10.905
|10.997
|-10,00
|
|Yarım
|5.469
|5.515
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.726
|2.758
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,97
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,61
|18,63
|0,04
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,07
|