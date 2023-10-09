***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.10.2023 09:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 09.10.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.545,442142 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201925
BIST
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14:038.364
En Düşük
|Değişim
|: -1,19%
|| -101,01
|Açılış
|: 8.301
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|Önceki Kapanış
|: 8.465
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8.270
En Yüksek
8.384
14:0327,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1259
|Açılış
|: 27,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
14:0329,2040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0215
|Açılış
|: 29,2000
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|Önceki Kapanış
|: 29,2500
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29,7477
En Düşük
29,1187
14:031.647,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 22,13
|Açılış
|: 1.647,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
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1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler14:01
|DMRGD
|19,91
|23.652.662
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.431.947
|% 10,00
|
|SDTTR
|400,10
|370.623.844
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.329.851
|% 9,97
|
|HATSN
|70,65
|341.090.277
|% 9,96
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|FENER
|113,60
|507.905.474
|% -8,39
|
|MMCAS
|15,00
|800.031
|% -7,12
|
|BASCM
|10,22
|1.504.207
|% -7,09
|
|ASELS
|42,66
|5.308.944.394
|% 4,25
|
|THYAO
|231,20
|3.622.262.883
|% -3,02
|
|TUPRS
|148,70
|3.462.206.688
|% 0,68
|
|PETKM
|23,78
|3.191.996.814
|% 2,94
|
|EREGL
|44,24
|2.543.388.481
|% -1,56
|
|ZOREN
|6,46
|2.156.925.222
|% -5,42
|
|EKGYO
|8,52
|1.634.714.361
|% -1,39
|
|IHLAS
|1,35
|218.669.415
|% -2,17
|
|PETKM
|23,78
|3.191.996.814
|% 2,94
|
|SKBNK
|6,99
|892.911.266
|% 0,87
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6985
|27,7042
|% 0,46
|
|Euro
|29,1977
|29,2136
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,6093
|33,7778
|% -0,11
|
|Frank
|30,3148
|30,4974
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3633
|7,4003
|% 0,44
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,89
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,84
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.544
|111,00
|
|Tam
|11.135
|11.217
|210,00
|
|Yarım
|5.584
|5.626
|106,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,31
|0,14
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|3,03
|