***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.10.2023 09:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 10.10.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı :2.545,327049 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203608
BIST
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10:578.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,24%
|| 183,20
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:5727,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0586
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:5729,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0697
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:571.655,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.655,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|349.927.831
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.202.502.627
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|95.693.768
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|167.678
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|ISBTR
|279.000,00
|558.000
|% -2,97
|
|THYAO
|233,50
|1.950.947.502
|% 2,77
|
|ASELS
|42,80
|1.715.002.017
|% -2,46
|
|TUPRS
|149,90
|1.297.417.273
|% 1,35
|
|DMRGD
|21,90
|1.202.502.627
|% 9,99
|
|ASTOR
|128,30
|1.067.595.391
|% 4,31
|
|KATMR
|3,22
|429.912.097
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,46
|852.235.544
|% 5,04
|
|EKGYO
|8,37
|611.082.621
|% 2,20
|
|SKBNK
|7,34
|459.927.145
|% 5,61
|
|ODAS
|13,06
|742.793.760
|% 4,90
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7232
|27,7283
|% 0,22
|
|Euro
|29,3395
|29,3538
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,7948
|33,9643
|% 0,04
|
|Frank
|30,4690
|30,6525
|% 0,17
|
|Riyal
|7,3696
|7,4065
|% 0,13
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,52
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.193
|11.298
|-34,00
|
|Yarım
|5.614
|5.666
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,64
|87,64
|-0,51
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 168, 16 artarak (% 1.95 ) 8, 775
-
11:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KATMR, ZOREN
-
11:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, TUPRS
-
11:09XU100
Endeks 8, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 23 üstünde . İşlem hacmi 30, 786.00 milyon TL de
-
11:09PRDGS
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 339, 390 adet işlem