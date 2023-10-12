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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.10.2023 09:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.10.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.545,094375 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204752


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Tam 11.396 11.492 41,00  
Yarım 5.715 5.768 21,00  
Çeyrek 2.849 2.884 10,00  
Gümüş.Ons 22,21 22,25 0,19  
Gümüş Gr. 19,82 19,85 0,23  
B. Petrol 85,55 85,55 -0,27  
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