***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2023 09:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.10.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.545,094375 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204752
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 8.331
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0
En Yüksek
0
18:0527,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0900
|Açılış
|: 27,8050
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|Önceki Kapanış
|: 27,8500
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27,7518
En Düşük
27,6408
18:0529,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1746
|Açılış
|: 29,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,6055
En Düşük
29,3245
18:051.679,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.679,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
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1.679,45
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|YONGA
|54,90
|788.180
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.200,00
|1.986.110
|% 0,00
|
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|YONGA
|54,90
|788.180
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.200,00
|1.986.110
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% 0,00
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7486
|27,7524
|% 0,33
|
|Euro
|29,5747
|29,5885
|% 0,57
|
|Sterlin
|34,1136
|34,2846
|% 0,39
|
|Frank
|30,7494
|30,9346
|% 0,59
|
|Riyal
|7,3750
|7,4120
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|8,19
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|10,14
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.396
|11.492
|41,00
|
|Yarım
|5.715
|5.768
|21,00
|
|Çeyrek
|2.849
|2.884
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,85
|0,23
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-0,27
|