***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2023 09:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrmenkul Yatırım Fonu 17.10.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.544,317025 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207019
BIST
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12:087.951
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,10
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0827,9154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0806
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0829,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0617
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:081.723,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.723,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:06
|AVTUR
|7,70
|7.450.615
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|66.016.106
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.263.504
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|36.369.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.957.384
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.438.329
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.224.096.297
|% -0,13
|
|BRSAN
|926,90
|1.681.096.343
|% 3,67
|
|TUPRS
|140,50
|1.571.360.658
|% 0,00
|
|ASTOR
|116,90
|1.238.583.442
|% 2,45
|
|PETKM
|22,42
|1.131.022.684
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,49
|992.585.297
|% 1,63
|
|ZOREN
|6,20
|642.166.134
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|182.935.314
|% 5,68
|
|ODAS
|12,57
|758.720.841
|% -0,24
|
|YKBNK
|18,78
|1.059.866.746
|% 0,48
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9068
|27,9128
|% 0,28
|
|Euro
|29,4786
|29,4958
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,8302
|33,9998
|% -0,13
|
|Frank
|30,8035
|30,9891
|% 0,11
|
|Riyal
|7,4182
|7,4554
|% 0,36
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|1,68
|
|Altın Gr.
|1.724
|1.724
|6,79
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.618
|11.694
|-14,00
|
|Yarım
|5.827
|5.869
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.904
|2.935
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,30
|20,32
|0,10
|
|B. Petrol
|89,92
|89,92
|0,27
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21BURCE
Yüzde 7.72 oranında artışla 115.80 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 932 adet işlem
-
12:20AGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 536, 379 adet işlem
-
12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, EKGYO, ALARK
-
12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 18 artarak (% 0.20 ) 6, 939
-
12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, IHYAY, MAALT, DOFER, EKIZ, MARKA, MEKAG, SNKRN, ONCSM, DZGYO