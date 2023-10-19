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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

19.10.2023 09:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 19.10.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.544,086938 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207622


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEKAG 44,24 2.650.507 % 10,00  
OSMEN 242,00 13.251.436 % 10,00  
A1CAP 37,64 48.586.163 % 9,99  
SODSN 83,15 1.858.319 % 9,99  
GLBMD 37,72 17.486.436 % 9,97  
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11:04 Alış Satış %  
Dolar 27,9990 28,0044 % 0,02  
Euro 29,5833 29,6058 % 0,28  
Sterlin 33,8542 34,0240 % -0,02  
Frank 31,0265 31,2134 % 0,11  
Riyal 7,4474 7,4847 % 0,16  
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11:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 5,22  
Altın Gr. 1.756 1.757 4,83  
Cumhuriyet 12.160 12.344 232,00  
Tam 11.872 11.982 -13,00  
Yarım 5.954 6.014 -7,00  
Çeyrek 2.968 3.007 -3,00  
Gümüş.Ons 22,97 23,00 0,14  
Gümüş Gr. 20,68 20,70 0,14  
B. Petrol 90,30 90,30 -1,20  
Seans Raporu 11:04
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