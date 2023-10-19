***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.10.2023 09:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 19.10.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.544,086938 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207622
BIST
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11:067.885
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 42,04
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.932
11:0628,0026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,5091
En Düşük
27,8969
11:0629,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0920
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0718
En Düşük
29,4688
11:061.758,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.758,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler11:04
|MEKAG
|44,24
|2.650.507
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|13.251.436
|% 10,00
|
|A1CAP
|37,64
|48.586.163
|% 9,99
|
|SODSN
|83,15
|1.858.319
|% 9,99
|
|GLBMD
|37,72
|17.486.436
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.051,40
|3.163.663
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,00
|2.524.288
|% -9,18
|
|ENSRI
|35,00
|38.113.620
|% -6,57
|
|MAALT
|1.133,10
|118.607.035
|% -5,54
|
|ORMA
|108,10
|114.586
|% -5,18
|
|THYAO
|217,80
|1.681.408.682
|% 0,60
|
|BRSAN
|965,80
|1.344.037.832
|% 4,07
|
|TUPRS
|138,30
|1.051.611.230
|% -2,05
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ISMEN
|41,16
|645.620.451
|% 9,53
|
|ZOREN
|5,95
|369.030.270
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,41
|391.808.340
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ODAS
|11,91
|370.128.261
|% 0,17
|
|VAKBN
|16,83
|443.094.245
|% 2,62
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9990
|28,0044
|% 0,02
|
|Euro
|29,5833
|29,6058
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,8542
|34,0240
|% -0,02
|
|Frank
|31,0265
|31,2134
|% 0,11
|
|Riyal
|7,4474
|7,4847
|% 0,16
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|5,22
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.757
|4,83
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.872
|11.982
|-13,00
|
|Yarım
|5.954
|6.014
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.968
|3.007
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,70
|0,14
|
|B. Petrol
|90,30
|90,30
|-1,20
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:18BRSAN
Yüzde 4.25 oranında artışla 967.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 199 adet işlem
-
11:17ISMEN
Yüzde 9.79 oranında artışla 41.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 327, 915 adet işlem
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 61 artarak (% 0.24 ) 8, 222
-
11:16XU100
Endeks 7, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 271.00 milyon TL de
-
11:16DOFER
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 724 adet işlem