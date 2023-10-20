***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.10.2023 09:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 20.10.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.544,073112 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207859
BIST
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12:217.614
En Düşük
|Değişim
|: -2,00%
|| -155,30
|Açılış
|: 7.691
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|Önceki Kapanış
|: 7.769
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7.609
En Yüksek
7.711
12:2128,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0427
|Açılış
|: 28,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
12:2129,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 29,6800
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,0731
En Düşük
29,4310
12:211.788,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 13,36
|Açılış
|: 1.788,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:19
|MEKAG
|48,66
|13.215.715
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.808.917
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|11.014.902
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.418.889
|% 9,98
|
|BIOEN
|23,42
|223.005.163
|% -9,99
|
|PEKGY
|25,66
|12.184.292
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|10.816.643
|% -9,96
|
|AYCES
|489,50
|26.645.298
|% -9,37
|
|MTRKS
|48,72
|25.702.855
|% -8,85
|
|THYAO
|208,90
|2.792.711.926
|% -2,20
|
|TUPRS
|132,20
|2.354.634.057
|% -0,90
|
|ASELS
|41,66
|2.094.630.452
|% 1,36
|
|PETKM
|20,84
|1.256.746.336
|% 0,00
|
|BRSAN
|959,50
|1.237.655.636
|% -1,66
|
|ZOREN
|5,48
|732.022.949
|% -4,53
|
|ODAS
|11,62
|1.218.978.286
|% 1,93
|
|EKGYO
|7,07
|503.430.643
|% -1,67
|
|YKBNK
|18,32
|1.203.950.054
|% -1,56
|
|PETKM
|20,84
|1.256.746.336
|% 0,00
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0191
|28,0251
|% 0,16
|
|Euro
|29,6772
|29,6845
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,8688
|34,0387
|% 0,05
|
|Frank
|31,2858
|31,4742
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4481
|7,4855
|% 0,21
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.788
|1.788
|12,88
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.030
|12.107
|35,00
|
|Yarım
|6.034
|6.079
|18,00
|
|Çeyrek
|3.007
|3.039
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,92
|0,18
|
|B. Petrol
|93,64
|93,64
|1,26
|