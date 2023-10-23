***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.10.2023 11:13
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 23.10.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.543,728033 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208495
BIST
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13:127.558
En Düşük
|Değişim
|: 0,62%
|| 46,87
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:1228,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1084
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:1229,7594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1064
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:121.783,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.783,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:12
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.771.191
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.135.208
|% 10,00
|
|KENT
|455,40
|1.056.983
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.792.991
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,00
|34.436.238
|% -7,77
|
|BIOEN
|22,30
|515.964.125
|% -4,78
|
|OSMEN
|230,20
|67.626.851
|% -4,48
|
|AYCES
|464,70
|20.012.916
|% -4,40
|
|THYAO
|209,50
|4.136.519.213
|% 1,16
|
|TUPRS
|130,80
|1.939.092.315
|% 1,16
|
|ASTOR
|115,20
|1.400.318.910
|% 0,09
|
|PETKM
|20,44
|1.209.679.839
|% 0,49
|
|PGSUS
|702,40
|1.167.265.500
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,97
|1.032.408.625
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,80
|801.344.358
|% 1,40
|
|ODAS
|12,11
|901.484.043
|% 1,76
|
|IHLAS
|1,04
|69.594.525
|% 0,00
|
|KATMR
|2,51
|164.563.025
|% 2,45
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0460
|28,0517
|% 0,39
|
|Euro
|29,7477
|29,7594
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,9684
|34,1388
|% 0,24
|
|Frank
|31,2973
|31,4859
|% 0,32
|
|Riyal
|7,4549
|7,4923
|% 0,38
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|2,90
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.004
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.020
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,26
|