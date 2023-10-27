***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2023 10:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.10.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.543,088257 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210715
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0060
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0167
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.821,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 24,38
|Açılış
|: 1.821,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1657
|28,1667
|% 0,02
|
|Euro
|29,7827
|29,7854
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,1308
|34,3020
|% 0,24
|
|Frank
|31,1964
|31,3843
|% -0,01
|
|Riyal
|7,5073
|7,5449
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|21,69
|
|Altın Gr.
|1.822
|1.822
|24,56
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.019
|12.215
|167,00
|
|Yarım
|6.028
|6.133
|84,00
|
|Çeyrek
|3.005
|3.066
|42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,98
|0,33
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|2,04
|