***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.10.2023 11:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 31.10.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.542,628322 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212254
BIST
'
14:467.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -23,71
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4628,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0616
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4630,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1528
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:461.818,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.818,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:44
|TABGD
|190,30
|4.867.389.551
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|248.347.020
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.528.246
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.651.565
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.370.413
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|DOFER
|43,84
|47.042.134
|% -9,98
|
|THYAO
|221,20
|4.875.900.125
|% 1,05
|
|TABGD
|190,30
|4.867.389.551
|% 10,00
|
|MIATK
|888,10
|3.915.336.034
|% 7,45
|
|TUPRS
|144,60
|3.363.229.473
|% 2,26
|
|ASTOR
|130,20
|2.258.576.539
|% -0,15
|
|ODAS
|12,82
|1.504.019.756
|% -2,29
|
|EKGYO
|6,64
|620.942.764
|% -1,19
|
|ZOREN
|5,53
|470.909.158
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,67
|1.279.509.670
|% 0,74
|
|MHRGY
|5,36
|392.512.863
|% -3,42
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2863
|28,2898
|% 0,18
|
|Euro
|30,1537
|30,1653
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,3589
|34,5312
|% 0,21
|
|Frank
|31,2183
|31,4064
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5159
|7,5536
|% 0,07
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.982
|12.056
|-10,00
|
|Yarım
|6.010
|6.053
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,59
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, KOZAL
-
14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 28 artarak (% 0.06 ) 6, 659
-
14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, KAPLM, YAPRK, MARKA, EMNIS, RODRG, ORMA, TABGD, VRGYO, OYLUM
-
14:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, YONGA, DOFER, EKIZ, A1CAP, MEKAG, INTEM, TARKM, MRSHL, UZERB
-
14:59
PRKAB, TURGG, TABGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında