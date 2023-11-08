***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.11.2023 09:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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07.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 08.11.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:2.542,555655 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215515
BIST
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14:217.860
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 15,60
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:2128,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0321
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:2130,4791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0189
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:211.800,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.800,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:21
|TABGD
|179,30
|1.508.959.273
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.825.492
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.927.756
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,46
|444.048.292
|% -7,33
|
|THYAO
|229,00
|5.288.277.681
|% 1,33
|
|TUPRS
|149,80
|2.374.997.281
|% 0,54
|
|TCELL
|55,25
|2.147.359.137
|% 4,05
|
|ISCTR
|20,86
|1.774.950.624
|% -3,43
|
|BIMAS
|309,75
|1.687.323.593
|% 4,56
|
|EKGYO
|6,86
|824.375.028
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,43
|622.548.377
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|186.232.880
|% 3,02
|
|ISCTR
|20,86
|1.774.950.624
|% -3,43
|
|YKBNK
|16,98
|1.320.676.351
|% -2,25
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5074
|28,5237
|% 0,11
|
|Euro
|30,4676
|30,4791
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,8618
|35,0366
|% -0,18
|
|Frank
|31,5273
|31,7172
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5837
|7,6217
|% 0,14
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,43
|% 0,66
|
|Platin
|883,83
|885,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,04
|1.033,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,02
|81,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,59
|1.964,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:21
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-
14:36TCELL
Yüzde 4.24 oranında artışla 55.35 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 598, 378 adet işlem
-
14:35VRGYO
Yüzde 6.55 oranında artışla 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 331, 085 adet işlem
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14:34BARMA
Yüzde 9.91 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 238 adet işlem
-
14:33AVTUR
Yüzde 4.16 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 010 adet işlem
-
14:32XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 49, 370.00 milyon TL de