***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2023 10:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 09.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.542,440682 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216190
BIST
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13:387.792
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -68,62
|Açılış
|: 7.801
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|Önceki Kapanış
|: 7.861
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7.752
En Yüksek
7.855
13:3828,5147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0639
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
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28,5392
En Düşük
28,3872
13:3830,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,4800
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30,8304
En Düşük
30,4456
13:381.783,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.783,45
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|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
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1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:36
|REEDR
|24,42
|1.010.754.376
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.658.955
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,20
|4.402.880.697
|% 6,08
|
|THYAO
|226,30
|2.554.827.516
|% -1,01
|
|PETKM
|21,16
|1.853.051.376
|% 3,32
|
|BRSAN
|832,50
|1.639.695.779
|% 2,78
|
|ISCTR
|20,54
|1.448.190.543
|% -0,96
|
|EKGYO
|6,81
|659.303.176
|% -1,87
|
|PETKM
|21,16
|1.853.051.376
|% 3,32
|
|IHLAS
|1,19
|86.142.303
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,99
|1.204.284.359
|% -0,23
|
|ISCTR
|20,54
|1.448.190.543
|% -0,96
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4308
|28,5859
|% 0,47
|
|Euro
|30,5317
|30,5505
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,9018
|35,0769
|% 0,14
|
|Frank
|31,5098
|31,6996
|% 0,00
|
|Riyal
|7,5735
|7,6115
|% 0,16
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,45
|22,49
|% 0,66
|
|Platin
|867,29
|868,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,43
|1.036,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,24
|80,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,93
|1.947,20
|% 0,66
|