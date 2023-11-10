***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.11.2023 11:10
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 10.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.542,283544 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216884
BIST
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12:167.796
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -45,79
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
12:1628,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0933
|Açılış
|: 28,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
12:1630,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0497
|Açılış
|: 30,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
12:161.794,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.794,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:14
|BYDNR
|35,06
|54.379.441
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|252.860.952
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.979.670
|% 9,97
|
|BANVT
|133,60
|55.297.955
|% 9,96
|
|PKENT
|244,00
|177.002.275
|% 9,96
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|VANGD
|23,50
|2.022.974
|% -6,75
|
|THYAO
|229,60
|2.719.031.108
|% -0,26
|
|REEDR
|26,18
|2.375.978.223
|% 7,21
|
|TUPRS
|150,90
|1.518.639.383
|% 0,20
|
|DOAS
|291,75
|1.201.854.935
|% 2,28
|
|EREGL
|38,00
|1.131.800.637
|% 1,28
|
|EKGYO
|6,93
|657.046.419
|% 1,46
|
|REEDR
|26,18
|2.375.978.223
|% 7,21
|
|IHLAS
|1,21
|95.165.954
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,30
|294.311.609
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,12
|1.031.314.538
|% 0,30
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5428
|28,5538
|% 0,32
|
|Euro
|30,4866
|30,5012
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,7775
|34,9519
|% 0,30
|
|Frank
|31,4950
|31,6847
|% 0,38
|
|Riyal
|7,5893
|7,6274
|% 0,31
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|855,54
|857,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,09
|960,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,45
|80,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,36
|1.954,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:14
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, BIMAS, HEKTS
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 85 kaybederek (% -0.58 ) 6, 776
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, BYDNR, SANEL, BANVT, IHLGM, ARDYZ, PKENT
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12:29
IHYAY, TUREX, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:29
YYAPI, ELITE, AVTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında