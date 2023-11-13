***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.11.2023 09:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 13.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.541,938689 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217262
BIST
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16:287.690
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -80,93
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2828,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0442
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:2830,5266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0041
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:281.779,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.779,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ATATP
|65,45
|53.558.488
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.416.323
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.204.449
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.986.034
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,60
|10.526.932.224
|% 3,27
|
|REEDR
|28,72
|3.566.209.563
|% 6,92
|
|ISCTR
|20,34
|2.923.459.596
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,70
|2.650.916.632
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,13
|1.916.956.840
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,13
|1.916.956.840
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,34
|2.923.459.596
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|181.805.471
|% 9,60
|
|REEDR
|28,72
|3.566.209.563
|% 6,92
|
|ZOREN
|5,10
|636.588.610
|% -2,30
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5873
|28,5932
|% 0,16
|
|Euro
|30,5204
|30,5296
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,9280
|35,1032
|% 0,37
|
|Frank
|31,4830
|31,6727
|% -0,08
|
|Riyal
|7,5996
|7,6377
|% 0,15
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,09
|% 0,66
|
|Platin
|852,92
|855,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,96
|975,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,53
|81,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,06
|1.936,38
|% 0,66
|