***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.11.2023 09:24
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.541,705893 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217991
BIST
'
12:307.680
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 9,33
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:3028,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0665
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:3031,1244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0622
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:301.816,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.816,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:30
|MAALT
|968,00
|173.074.516
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.806.178
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|BANVT
|153,10
|121.259.200
|% 9,99
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,70
|3.493.514.092
|% -0,17
|
|MIATK
|820,00
|2.329.943.902
|% 0,61
|
|REEDR
|27,68
|1.587.780.133
|% 9,93
|
|EREGL
|38,66
|1.420.106.100
|% 1,31
|
|TUPRS
|152,20
|1.380.345.796
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|827.262.355
|% -1,20
|
|IHLAS
|1,44
|145.094.887
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,87
|148.343.774
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.587.780.133
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,38
|919.035.696
|% 0,55
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6406
|28,6983
|% 0,23
|
|Euro
|31,1119
|31,1244
|% -0,20
|
|Sterlin
|35,6048
|35,7834
|% -0,21
|
|Frank
|32,1203
|32,3138
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6198
|7,6580
|% 0,13
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,30
|23,33
|% 0,66
|
|Platin
|891,50
|892,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,46
|1.027,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,30
|1.971,55
|% 0,66
|