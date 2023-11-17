***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.11.2023 09:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.541,330344 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218568
BIST
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12:457.809
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 28,70
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.836
12:4528,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0641
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
12:4531,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0476
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
12:451.838,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.838,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler12:43
|ATSYH
|69,30
|821.205
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|70.686.296
|% 9,98
|
|NUHCM
|339,25
|215.215.853
|% 9,97
|
|CIMSA
|34,44
|662.023.478
|% 9,96
|
|ULKER
|88,45
|1.033.037.928
|% 9,94
|
|ENSRI
|23,94
|8.816.144
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,55
|2.517.923
|% -9,98
|
|AVTUR
|9,23
|264.246
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,80
|241.247.476
|% -9,27
|
|KLNMA
|53,50
|625.736
|% -8,39
|
|THYAO
|246,90
|4.601.197.933
|% 1,06
|
|MIATK
|692,00
|2.153.359.603
|% -1,42
|
|REEDR
|30,18
|1.632.674.692
|% 1,62
|
|MARBL
|20,16
|1.533.122.904
|% -5,35
|
|TUPRS
|153,40
|1.380.162.218
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,51
|788.894.418
|% -0,40
|
|MARBL
|20,16
|1.533.122.904
|% -5,35
|
|IHLAS
|1,48
|94.249.797
|% 0,00
|
|REEDR
|30,18
|1.632.674.692
|% 1,62
|
|IHLGM
|2,10
|109.341.488
|% 2,94
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7036
|28,7297
|% 0,26
|
|Euro
|31,1929
|31,2023
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5049
|35,6830
|% 0,14
|
|Frank
|32,2289
|32,4230
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6339
|7,6722
|% 0,21
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,04
|% 0,66
|
|Platin
|900,75
|903,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,15
|1.047,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,81
|1.991,16
|% 0,66
|