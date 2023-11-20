***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.11.2023 13:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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17.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 20.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.526,929761 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218898
BIST
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17:227.951
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 97,17
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
17:2228,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0861
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7663
En Düşük
28,6078
17:2231,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1420
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
17:221.818,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.818,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:22
|RUBNS
|33,22
|223.213.663
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|12.966.167
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.164.000
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,25
|7.566.843.496
|% 0,39
|
|EREGL
|39,58
|3.455.256.328
|% 3,40
|
|ASELS
|44,42
|3.251.453.398
|% 5,21
|
|TUPRS
|154,20
|3.148.688.543
|% 0,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.207.445.057
|% 1,27
|
|ZOREN
|5,09
|1.003.894.637
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,64
|1.295.781.977
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.207.445.057
|% 1,27
|
|IHLAS
|1,37
|131.219.056
|% -4,20
|
|EREGL
|39,58
|3.455.256.328
|% 3,40
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7600
|28,7635
|% 0,30
|
|Euro
|31,4552
|31,4727
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,7478
|35,9270
|% 0,34
|
|Frank
|32,3663
|32,5613
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6462
|7,6845
|% 0,30
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,38
|23,40
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,22
|1.079,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,37
|82,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,28
|1.966,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:22
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17:37MRSHL
Yüzde 4.52 oranında artışla 1, 411.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 992 adet işlem
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