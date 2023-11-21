***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.11.2023 11:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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20.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.11.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.526,815440 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219094
BIST
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11:597.976
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 29,42
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.964
En Yüksek
8.015
11:5928,8049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0656
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8049
En Düşük
28,6767
11:5931,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1123
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
11:591.840,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.840,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler11:59
|SMART
|25,54
|164.184.674
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|64.003.029
|% 9,99
|
|MERIT
|77,30
|39.541.206
|% 9,96
|
|ATATP
|97,70
|218.569.736
|% 9,96
|
|IZFAS
|8,31
|37.287.066
|% 9,92
|
|QNBFB
|276,75
|1.711.145
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|116.019.391
|% -9,99
|
|AVTUR
|8,61
|430.750
|% -6,41
|
|AYES
|43,02
|711.293
|% -6,40
|
|MIATK
|47,88
|1.160.934.140
|% -6,12
|
|THYAO
|257,25
|3.443.441.645
|% 0,98
|
|EREGL
|40,92
|2.669.035.687
|% 3,33
|
|ASTOR
|118,10
|1.465.875.083
|% 1,37
|
|KRDMD
|25,14
|1.275.806.618
|% 2,61
|
|BRSAN
|799,50
|1.253.160.778
|% -0,56
|
|EKGYO
|7,60
|651.208.628
|% -0,65
|
|ZOREN
|5,09
|391.952.210
|% 0,20
|
|EREGL
|40,92
|2.669.035.687
|% 3,33
|
|ODAS
|11,58
|651.043.182
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,34
|70.415.480
|% -1,47
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7987
|28,8049
|% 0,23
|
|Euro
|31,5587
|31,5794
|% 0,36
|
|Sterlin
|35,9748
|36,1552
|% 0,42
|
|Frank
|32,4356
|32,6310
|% 0,31
|
|Riyal
|7,6555
|7,6939
|% 0,25
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,55
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|918,94
|925,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,57
|1.081,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,90
|81,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,49
|1.987,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14MERIT
Yüzde 9.96 oranında artışla 77.30 lira fiyatla işlem gören hissede 523, 853 adet işlem
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12:13CRDFA
Yüzde 5.19 oranında artışla 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 886, 490 adet işlem
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12:12OYYAT
Yüzde 7.79 oranında artışla 48.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 474 adet işlem
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12:11XU100
Endeks 7, 976 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 33, 734.00 milyon TL de
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12:11IZFAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 637, 268 adet işlem